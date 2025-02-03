Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросло число заболевших ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

С 27 января по 3 февраля количество заразившихся составило 12 107 человек. Это на 16% выше, чем неделей ранее. Среди заболевших 57% – дети в возрасте до 14 лет. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Завьяловском, Малопургинском, Можгинском районах, а также в Можге и Ижевске.

Образовательный процесс частично приостановили в 72 классах 35 школ и в 45 группах 30 детских садов. Полностью закрыт детсад в Балезинском районе.

Гриппом в этом сезоне заболел 141 человек в Балезинском, Вавожском, Камбарском, Киясовском, Якшур-Бодьинском, Селтинском, Увинском, Ярском, Глазовском, Завьяловском районах, а также в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске и Можге.