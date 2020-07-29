Мужчина признал свою вину.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор бизнесмену, разбавлявшему бензин МВД. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, 54-летний ижевчанин торговал нефтепродуктами через сеть своих автозаправочных станций. АЗС располагались в Ижевске, Кизнерском, Кезском, Якшур-Бодьинском и Воткинском районах.

«На основании договора, заключенного с Министерством внутренних дел по Удмуртской Республике, он принимал на хранение принадлежащий ведомству бензин и в дальнейшем реализовывал его на своих автозаправочных станциях для заправки служебных автомобилей МВД», – говорится в сообщении.

С сентября 2018 года по февраль 2019 года мужчина разбавлял полученный от ведомства бензин различными нефтепродуктами, полученным некачественным топливом заправлял служебные машины. Ущерб министерству составил около 2,7 млн рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно.