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В Удмуртии владелец сети АЗС похищал и разбавлял предназначенный для полиции бензин

15:21, 13 февраля, 2019
Анна Торхова
15:21, 13 февраля, 2019
Анна Торхова
516
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#МВД\n#Ижевск\n#бензин\n#полиция\n#Удмуртия\n#топливо\n#деньги\n#хищение
Фото: pixabay.com
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Ущерб региональному МВД составил 17 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали владельца сети автозаправочных станций, который похищал и разбавлял бензин сотрудников республиканского МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприниматель несколько лет от имени подконтрольных ему организаций заключал госконтракты с МВД по Удмуртии. Согласно договорам, он принимал на хранение, после чего сбывал на своих АЗС бензин, предназначенный для автомобилей сотрудников полиции.

Для искусственного завышения объема продаваемого топлива, 53-летний предприниматель похищал бензин и разбавлял его различными нефтепродуктами. Некачественное топливо приводило к поломкам автомобилей сотрудников.

Ущерб региональному министерству составил более 17 млн рублей.

На АЗС провели обыски, изъяли образцы топлива. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

Обыски владельца АЗС в Удмуртии, похищавшего бензин регионального МВД

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-13.

15:21, 13 февраля, 2019
Анна Торхова
516
0
#МВД\n#Ижевск\n#бензин\n#полиция\n#Удмуртия\n#топливо\n#деньги\n#хищение

 

 

 


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