В Удмуртии владелец сети АЗС похищал и разбавлял предназначенный для полиции бензин

Ущерб региональному МВД составил 17 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали владельца сети автозаправочных станций, который похищал и разбавлял бензин сотрудников республиканского МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприниматель несколько лет от имени подконтрольных ему организаций заключал госконтракты с МВД по Удмуртии. Согласно договорам, он принимал на хранение, после чего сбывал на своих АЗС бензин, предназначенный для автомобилей сотрудников полиции.

Для искусственного завышения объема продаваемого топлива, 53-летний предприниматель похищал бензин и разбавлял его различными нефтепродуктами. Некачественное топливо приводило к поломкам автомобилей сотрудников.

Ущерб региональному министерству составил более 17 млн рублей.

На АЗС провели обыски, изъяли образцы топлива. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.