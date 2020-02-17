Суд ужесточил меру пресечения обвиняемой в присвоении 5 млн рублей директору УК «Мегаполис» в Ижевске

До 14 апреля обвиняемая будет находиться под домашним арестом.

Ижевск. Удмуртия. Директора управляющей компании «Мегаполис» в Ижевске отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу Устиновский районный суд рассмотрел в воскресенье, 16 февраля.

Директора УК обвиняют в присвоении средств ресурсоснабжающих организаций на сумму 5 млн рублей, которые поступили от жителей многоквартирных домов.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

С учетом характера и степени тяжести преступления, суд отказал в удовлетворении ходатайства, и избрал в отношении 55-летней обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца – до 14 апреля 2020 года.

Напомним, 13 февраля директору «Городская УК» Наилю Кутдузову продлили содержание под стражей еще на 2 месяца. Его также обвиняют по статье 160 УК России.