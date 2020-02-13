Ижевский коммунальщик Наиль Кутдузов проведет под стражей еще два месяца

Верховный суд Удмуртии отклонил апелляционную жалобу стороны защиты.

Ижевск. Удмуртия. Директору управляющей компании «Городская УК» Наилю Кутдузову продлили срок содержания под стражей ещё на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, в декабре 2019 года суд уже продлевал арест ижевских коммунальщиков Рауфа и Наиля Кутдузовых на два месяца.

Сейчас же Верховный суд Удмуртии оставил без изменения постановление Индустриального райсуда Ижевска от 3 февраля 2020 года о продлении срока содержания под стражей в отношении тридцативосьмилетнего Наиля Рауфовича, которого обвиняют по статье 160 УК России в совершении хищения путём присвоения и растраты в составе организованной группы лиц в особо крупном размере.

Следствие ведётся в отношении пяти членов организованной группы, которые, по версии следствия, совместно и согласованно похищали поступавшие от собственников жилых помещений деньги на сумму более 200 миллионов рублей, не перечисляя их поставщикам коммунальных ресурсов.

Отметим, что максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Сторона защиты, посчитавшая постановление Индустриального районного суда города Ижевска необоснованным и незаконным, принесла на него апелляционную жалобу. Верховный суд Удмуртии её рассмотрел и отклонил доводы стороны защиты, оставив обвиняемого под стражей.