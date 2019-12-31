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Два пешехода без отражающих элементов на одежде погибли в Удмуртии

12:02, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
Два пешехода без отражающих элементов на одежде погибли в Удмуртии
12:02, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
71
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Воткинск\n#Глазов\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Одна авария произошла на объездной Воткинска, вторая – в Глазовском районе.

Ижевск. Удмуртия. Два пешехода погибли в Удмуртии в ночь с субботы на воскресенье. По информации Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, оба ДТП произошли 29 декабря, и в обоих случаях на одежде погибших не было световозвращающих элементов.

Первая авария произошла около 1 часа ночи напротив дома №15 по улице Советской в деревне Адам Глазовского района. 22-летний водитель «Лады Гранта» сбил 32-летнего мужчину, стоявшего на дороге. Второе происшествие зарегистрировали около 3 часов ночи на пятом километре объездной Воткинска. Под колеса «Рено Логан» попала 31-летняя женщина.

В ГИБДД напоминают, что пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах. При передвижении в темное время суток необходимо иметь на одежде или предметах световозвращающие элементы.

12:02, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
71
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Воткинск\n#Глазов\n#происшествие

 

 

 


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