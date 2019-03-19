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Житель Можги угнал из автосервиса «Лексус» и попал в ДТП

11:03, 19 марта, 2019
Анна Торхова
11:03, 19 марта, 2019
Анна Торхова
82
0
#Можга\n#кража\n#Удмуртия\n#сервис\n#угон\n#автомобиль
Фото: wikimedia.org
82
0

Мужчина проник на территорию ночью.

Можга. Удмуртия. Житель Можги угнал из автосервиса «Лексус» и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Мужчина работал на автомойке, которая находится в одном здании с сервисом. Ночью он проник на территорию через подсобное помещение, сняв обшивку с потолка.

Злоумышленник угнал автомобиль стоимостью 900 тыс. рублей, однако проехав несколько сотен метров не справился с управлением и въехал в столб.

Подозреваемого задержали. «Лексус» вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

  

11:03, 19 марта, 2019
Анна Торхова
82
0
#Можга\n#кража\n#Удмуртия\n#сервис\n#угон\n#автомобиль

 

 

 


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