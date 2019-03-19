Мужчина проник на территорию ночью.

Можга. Удмуртия. Житель Можги угнал из автосервиса «Лексус» и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Мужчина работал на автомойке, которая находится в одном здании с сервисом. Ночью он проник на территорию через подсобное помещение, сняв обшивку с потолка.

Злоумышленник угнал автомобиль стоимостью 900 тыс. рублей, однако проехав несколько сотен метров не справился с управлением и въехал в столб.

Подозреваемого задержали. «Лексус» вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.