Мужчина проник на территорию ночью.
Можга. Удмуртия. Житель Можги угнал из автосервиса «Лексус» и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.
Мужчина работал на автомойке, которая находится в одном здании с сервисом. Ночью он проник на территорию через подсобное помещение, сняв обшивку с потолка.
Злоумышленник угнал автомобиль стоимостью 900 тыс. рублей, однако проехав несколько сотен метров не справился с управлением и въехал в столб.
Подозреваемого задержали. «Лексус» вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.