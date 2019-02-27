Избил и ограбил: таксист в Ижевске отобрал у клиента 205 тыс рублей

Между водителем и пассажиром возник конфликт.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали водителя такси, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

Потерпевший возвращался ночью из кафе на такси. В ходе поездки между клиентом и водителем возник конфликт. На перекрестке улиц Клубной и Мужвайской таксист вывел потерпевшего из автомобиля, ударил его несколько раз, похитил 205 тыс. рублей, после чего уехал.

В отношении 37-летнего водителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России («Грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья»). Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.