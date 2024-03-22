Водитель иномарки заблокировал проезд скорой в Ижевске, которая спешила на помощь беременной

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии привлекли к ответственности водителя, заблокировавшего проезд автомобилю скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по УР.

Сообщается, что в интернете выявили видео, на котором водитель автомобиля «Шкода» во время движения по улице Полесской села Октябрьский Завьяловского района Удмуртии не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой, который двигался с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

Водитель иномарки, имея возможность освободить дорогу, заблокировал проезд спецтранспорту в то время, как бригада медпомощи спешила на вызов к беременной женщине. Врачам удалось своевременно оказать помощь пациенту. Сотрудниками Госавтоинспекции личность водителя была установлена — им оказался 35-летний местный житель.

В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».

Теперь ему грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх месяцев до одного года.