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В Удмуртии организовали пять стояночных пунктов для остановки большегрузов

17:58, 17 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии организовали пять стояночных пунктов для остановки большегрузов
17:58, 17 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Удмуртия\n#снегопад\n#погода\n#остановки\n#водители
Фото: скриншот видео Ярослава Семенова
13
0

В этих местах водители смогут переждать непогоду.

Ижевск. Удмуртия. На время снегопадов в Удмуртии предварительно определили пять стояночных пунктов для большегрузных автомобилей. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Стоянки расположились на региональных дрогах и трассе федерального назначения в Игринском, Алнашском, Воткинском (2) и Можгинском районах. На всех площадках для водителей подготовили соответствующие условия: они могут согреться, перекусить и даже принять душ. 

«Я прошу всех водителей соблюдать скоростной режим. Условия погодные непростые, если и дальше будут ограничения, то мы также будем предусматривать работу средств и здесь, на Воткинском шоссе, и на других других участках трасс», — заявил Ярослав Семенов. 

Он отметил, что на региональном штабе уже обсудили координацию действий всех служб и взаимодействие с регионами-соседями при перекрытии федеральной автодороги.

Напомним, что из-за снегопадов 17 января на трассах региона ввели ограничения движения для грузового и общественного транспорта. Также Ярослав Семенов призвал работодателей перевести своих сотрудников на удалённый режим работы. 

17:58, 17 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Удмуртия\n#снегопад\n#погода\n#остановки\n#водители