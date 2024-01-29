Водитель в Ижевске заблокировал проезд скорой помощи и отправился за хлебом

Ижевск. Удмуртия. Водителя из Ижевска привлекли к ответственности за то, что он заблокировал проезд реанимобилю. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Полицейскими в соцсетях было выявлено видео, на котором водитель автомобиля «Тойота» во время движения по двору на одной из улиц Ижевска не предоставил право проезда автомобилю скорой помощи, который двигался с включенными световыми сигналами.

Водитель иномарки, имея возможность освободить дорогу, заблокировал проезд спецтранспорту и покинул салон авто. Бригада скорой ехала к годовалому ребёнку, но из-за «Тойоты» врачам пришлось идти к месту вызова пешком. К счастью, педиатрам удалось своевременно оказать помощь маленькому пациенту без использования дополнительного оборудования, которое находилось в реанимобиле.

Сотрудниками Госавтоинспекции личность водителя была установлена — им оказался 53-летний местный житель. Как он позже сообщил полицейским, видя автомобиль скорой, он включил «аварийку» и отправился за хлебом в соседний магазин. По его мнению, карета медиков могла сдать назад, пропустить его к магазину, а потом продолжить свой путь к пациенту.

В отношении правонарушителя составлен административный материал.