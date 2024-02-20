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Почти 60 водителей Ижевска привлекли к ответственности за нечитаемые номера с начала года

12:45, 20 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти 60 водителей Ижевска привлекли к ответственности за нечитаемые номера с начала года
12:45, 20 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#водители
Фото: УМВД РФ по Ижевску
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Штрафы за подобное правонарушения разнятся — могут выписать на 500 рублей, а могут и на 5 000.

Ижевск. Удмуртия. Более полусотни водителей Ижевска привлекли к административной ответственности за нечитаемые государственные регистрационные знаки с начала года. Об этом сообщает Управление МВД России по Ижевску.

Напомним, согласно законодательству, все символы на автомобильном номере должны быть хорошо читаемы с 20 метров. За нарушение нормы грозит штраф в 500 рублей.

Только с начала 2024 года на территории Ижевска за данное нарушение были привлечены к административной ответственности 58 водителей.

В ведомстве отметили, что по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков либо с государственными регистрационными знаками, видоизменёнными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть» предусмотрено наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Госавтоинспекция призывает владельцев транспортных средств следить за чистотой регистрационных номерных знаков, а также соблюдать закон и не совершать нарушения умышленно.

12:45, 20 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
20
0
#Ижевск\n#водители