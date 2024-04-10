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В Ижевске козырнувшего своими навыками дрифтера привлекли к административной ответственности

16:30, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске козырнувшего своими навыками дрифтера привлекли к административной ответственности
16:30, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
275
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители\n#дрифт
Фото: Скриншот из видео
275
0

Мужчина уходил в управляемый занос на парковке у ТЦ «Мой порт».

Ижевск. Удмуртия. Ижевские полицейские установили личность лихача, дрифтовавшего 7 апреля на парковке у ТЦ «Мой порт». Видео с демонстрацией водительских навыков было опубликовано в соцсетях.

Как сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии, своими действиями водитель создавал угрозу для участников дорожного движения. Его личность была установлена — за рулём находился 23-летний мужчина.

Инспекторы провели разъяснительную беседу о недопустимости такого вождения и нарушения тем самым общественного порядка. В отношении водителя составили административный протокол за отсутствие полиса ОСАГО.

16:30, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
275
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители\n#дрифт