В Ижевске козырнувшего своими навыками дрифтера привлекли к административной ответственности

Ижевск. Удмуртия. Ижевские полицейские установили личность лихача, дрифтовавшего 7 апреля на парковке у ТЦ «Мой порт». Видео с демонстрацией водительских навыков было опубликовано в соцсетях.

Как сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии, своими действиями водитель создавал угрозу для участников дорожного движения. Его личность была установлена — за рулём находился 23-летний мужчина.

Инспекторы провели разъяснительную беседу о недопустимости такого вождения и нарушения тем самым общественного порядка. В отношении водителя составили административный протокол за отсутствие полиса ОСАГО.