В Удмуртии 92-летняя бабушка может угодить в колонию за попытку дать взятку

По версии следствия, пожилая женщина хотела откупиться от полицейских, которые заподозрили ее в незаконной продаже спиртосодержащей жидкости на дому.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии 92-летняя бабушка может угодить в колонию на 8 лет за попытку дать взятку полицейским. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, пожилая женщина, которая живет в Камбарском районе, хотела откупиться от правоохранителей. Ранее они заподозрили ее в незаконной продаже спиртосодержащей жидкости на дому.

«Женщина предложила сотруднику полиции в служебном кабинете взятку в размере 15 тыс. рублей, которая не была им принята», - сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что обвиняемая полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.