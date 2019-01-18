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В Удмуртии 92-летняя бабушка может угодить в колонию за попытку дать взятку

13:40, 18 января, 2019
13:40, 18 января, 2019
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#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#взятка\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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По версии следствия, пожилая женщина хотела откупиться от полицейских, которые заподозрили ее в незаконной продаже спиртосодержащей жидкости на дому.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии 92-летняя бабушка может угодить в колонию на 8 лет за попытку дать взятку полицейским. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, пожилая женщина, которая живет в Камбарском районе, хотела откупиться от правоохранителей. Ранее они заподозрили ее в незаконной продаже спиртосодержащей жидкости на дому.

 «Женщина предложила сотруднику полиции в служебном кабинете взятку в размере 15 тыс. рублей, которая не была им принята», - сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что обвиняемая полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

13:40, 18 января, 2019
438
0
#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#взятка\n#происшествие

 

 

 


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