Девушку сбили в Ижевске на пешеходном переходе на улице Союзной

Угрозы жизни пострадавшей нет.

Ижевск. Удмуртия. Девушка 17 лет попала под машину на улице Союзной в Ижевске. Как сообщил «Сусанину» начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, ДТП произошло на нерегулируемом переходе.

Уточняется, что место аварии – «зебра» напротив торгового центра METRO. Как отметил Вениамин Вычужанин, находившийся за рулём ВАЗа молодой человек 1995 года рождения наехал на девушку, не увидев её. Водитель утверждает, что не успел сориентироваться, так как обзор был ограничен.

Пострадавшую увезли с места аварии в РКБ, угрозы жизни нет.