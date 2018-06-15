play
pause
  • $ 62.25 ↓
  • € 73.56 ↓

Девушку сбили в Ижевске на пешеходном переходе на улице Союзной

19:46, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
19:46, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
782
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход
Фото: ИА Сусанин
782
0

Угрозы жизни пострадавшей нет.

Ижевск. Удмуртия. Девушка 17 лет попала под машину на улице Союзной в Ижевске. Как сообщил «Сусанину» начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, ДТП произошло на нерегулируемом переходе.

Уточняется, что место аварии – «зебра» напротив торгового центра METRO. Как отметил Вениамин Вычужанин, находившийся за рулём ВАЗа молодой человек 1995 года рождения наехал на девушку, не увидев её. Водитель утверждает, что не успел сориентироваться, так как обзор был ограничен.

Пострадавшую увезли с места аварии в РКБ, угрозы жизни нет.

19:46, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
782
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
18588

День города-2018 в Ижевске: программа мероприятий

15939
17:45, 11 июня, 2018

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

12785
16:25, 13 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

12538
08:30, 13 июня, 2018

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

5815
12:35, 14 июня, 2018

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

14:58, 12 июня, 2018
22855

Ушла из жизни актриса «Улиц разбитых фонарей» Татьяна Малыщицкая

2896
10:48, 10 июня, 2018

Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

2517
18:59, 13 июня, 2018

Кировские ученые назвали открытых ими древних животных «горыныч» и «ночница»

2077
14:07, 10 июня, 2018

Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике

1923
16:25, 11 июня, 2018

В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

16:46, 10 июня, 2018
3671

Российское метро восхитило британскую журналистку

3205
16:45, 11 июня, 2018

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

2969
15:41, 09 июня, 2018

«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

2712
11:57, 12 июня, 2018

К ЧМ-2018 по футболу Наталия Орейро надела кокошник и спела по-русски

2296
13:02, 10 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: незаконно построенные дома и ижевские болельщики первого матча ЧМ-218

15 июня, 2018

Дебютный матч в фан зоне Ижевска

15 июня, 2018

Удмуртия в минуту: ремонт проспекта Калашникова и экологический рейтинг Ижевска

14 июня, 2018