Пьяная беременная женщина в Удмуртии с кулаками набросилась на судебных приставов

Женщина задолжала банкам более 200 тыс. рублей.

Ува. Удмуртия. Пьяная беременная должница в Удмуртии с кулаками набросилась на пришедших судебных приставов. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике, в ведомстве находятся четыре исполнительных производства от банков, которым жительница Увинского района задолжала 215 тыс. рублей.

Когда приставы вместе с взыскателем пришли к женщине, она устроила скандал, стала бить визитеров. Попасть в дом помогли вызванные на место полицейские. В помещении оказались выпивающие муж и знакомый должницы. Они также попытались помешать представителям власти, но сотрудники полиции вывели их из дома.

Судебный пристав-исполнитель составил акт описи ареста с дальнейшим изъятием, телевизора, ноутбука, бетономешалки. Вынесен запрет на регистрационные действия недвижимого имущества.

В отношении женщины и её супруга составлены протоколы об административной ответственности по статье 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Кроме того, дама стала фигурантом уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.