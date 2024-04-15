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В Удмуртии должностное лицо привлекли к ответственности за загрязнение реки Ува

17:15, 15 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии должностное лицо привлекли к ответственности за загрязнение реки Ува
17:15, 15 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
275
0
#Ува\n#Удмуртия\n#загрязнение
Фото: Минприроды УР
275
0

Сброс сточных вод произошёл в 3 и 4 кварталах прошлого года.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе установлен сброс сточных вод в реку Ува со стороны местной управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Природоохранный прокурор установил, что ООО «Увинская управляющая компания ЖКХ» в 3 и 4 кварталах 2023 года сбросила сточные воды в реку Ува. Концентрация загрязняющих веществ превысила установленные нормативы. Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли должностное лицо.

В 1 квартале текущего года нарушений со стороны предприятия допущено не было.

17:15, 15 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
275
0
#Ува\n#Удмуртия\n#загрязнение