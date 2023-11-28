Суд назначил наказание жительнице Увы за откушенное ухо

Ува. Удмуртия. В Уве местная 40-летняя жительница откусила ухо своей соперницы в ходе драки. Судом ей назначено 2 года лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба Увинского районного суда.

Следствием установлено, что в августе 2023 года между подсудимой и потерпевшей возник словесный конфликт, впоследствии переросший в драку.

В процессе драки злоумышленница укусила потерпевшую за ухо, из-за чего последней были нанесены тяжкие травмы, а именно — раны верхней трети ушной раковины.

Женщину судили по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или повлекшего за собой потерю какого-либо органа»).

Судебно-медицинская экспертиза признала нанесенные травмы как неизгладимые, то есть обезображивающие лицо жертвы без возможности исправления.

В ходе судебного заседания подсудимая признала вину в полном объёме.