Житель Увы обвиняется в ложном сообщении о заложенной бомбе в кафе «Чердак»

Ува. Удмуртия. Увинский районный суд рассмотрит уголовное дело о заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе в одном из заведений Увы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 14 октября 2023 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в 112 и сообщил о том, что в кафе «Чердак» якобы заложена бомба. При этом мужчина сам был посетителем заведения.

Из-за его действий были нарушены функционирование заведения и работа спецслужб.

За совершённое преступление мужчине грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода обвиняемого за период от одного года до двух лет, либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.