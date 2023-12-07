Здание «Волостного правления» в Увинском районе по требованию суда приведут в соответствующий вид

Ува. Удмуртия. В селе Новый Мултан Увинского района приведут в порядок объект культурного наследия — здание «Волостного правления». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, что это здание включили в число выявленных объектов культурного наследия весной 2021 года. Позднее прокуратура проверила как организация ООО «Нива» выполняет требования законодательства об охране объектов культурного наследия.

Выяснилось, что собственник «фактически самоустранился» от своих обязанностей и не предпринимает никаких действий для поддержания объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии. В результате здание «Волостного правления» в настоящий момент находится в неудовлетворительном состоянии.

Прокурор подал в суд иск на ООО «Нива» и компанию обязали провести работы по сохранению объекта. Исполнение решения суда будет контролировать прокуратура.

Отметим, что «Волостное правление» построили в селе Новый Мултан в конце 19 века.

В годы Первой русской революции, в сентябре 1906 года, у здания прошли массовые стычки крестьянства и властей. В честь 70-летия тех событий в 1976 году на стене здания повесили памятную доску. Здание «Волостного правления» хранит память о революционных настроениях начала 20 века.