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Директора одной из увинских «Пятёрочек» осудили за похищение из сейфа 1,3 млн рублей

10:20, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Директора одной из увинских «Пятёрочек» осудили за похищение из сейфа 1,3 млн рублей
10:20, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
175
0
#Ува\n#Удмуртия\n#хищение
Фото: rc.xyz NFT gallery на Unsplash
175
0

Компании был нанесён особо крупный ущерб.

Ува. Удмуртия. В Уве осудили директора магазина «Пятёрочка» за хищение из сейфа 1 345 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что 54-летняя женщина с 15 по 25 августа 2023 года вытаскивала деньги из сейфа в магазине, которым руководила. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье о хищении чужого имущества. На суде свою вину подсудимая полностью признала. Её приговорили к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Понесшая ущерб компания «Агроторг» подала гражданский иск о взыскании похищенных средств, который был удовлетворён.

10:20, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
175
0
#Ува\n#Удмуртия\n#хищение