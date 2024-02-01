Директора одной из увинских «Пятёрочек» осудили за похищение из сейфа 1,3 млн рублей

Ува. Удмуртия. В Уве осудили директора магазина «Пятёрочка» за хищение из сейфа 1 345 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что 54-летняя женщина с 15 по 25 августа 2023 года вытаскивала деньги из сейфа в магазине, которым руководила. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье о хищении чужого имущества. На суде свою вину подсудимая полностью признала. Её приговорили к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Понесшая ущерб компания «Агроторг» подала гражданский иск о взыскании похищенных средств, который был удовлетворён.