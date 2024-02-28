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Верховный суд Удмуртии увеличил размер компенсации за травму ребенка на стадионе спортклуба

13:17, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Верховный суд Удмуртии увеличил размер компенсации за травму ребенка на стадионе спортклуба
13:17, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ува\n#Удмуртия\n#суд\n#травма\n#компенсация
Фото: unsplash.com (Einar H. Reynis)
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Оказалось, что несовершеннолетний больше не может заниматься спортом.

Ува. Удмуртия. По требованию суда спортклуб в Уве выплатит компенсацию за травмирование ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

В Увинском районе на стадионе спортивного клуба «Надежда» на скользком участке упал ребёнок. Отмечается, что участок покрытия стадиона не был обработан противогололедными материалами. Несовершеннолетний повредил ногу, получив тяжкий вред здоровью. 

Увинский районный суд частично удовлетворил исковые требования прокурора и обязал учреждение выплатить компенсацию морального вреда в сумме 300 тыс. рублей.

Но прокурор подал апелляцию, так как суд не оценил тяжесть полученных телесных повреждений. Во время заседания не было учтено, что из-за полученной травмы ребёнок не может заниматься спортом. Верховный суд Удмуртии согласился с этими доводами и увеличил сумму компенсации морального вреда до 500 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу. 

13:17, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Ува\n#Удмуртия\n#суд\n#травма\n#компенсация