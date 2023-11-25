В Увинском районе лось попал в ловушку местного жителя

Ува. Удмуртия. Житель Увинского района поставил капкан, чтобы отловить лося. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

О незаконной охоте полицейские узнали от общественников, которые заметили останки животного и капкан в лесу у деревни Мушковай.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД установили личность злоумышленника и задержали его. Выяснилось, что 64-летний местный житель не является охотником и не имеет лицензии. В ноябре он узнал, что рядом с деревней Мушковай обитает большой самец лося, и, чтобы поймать животное, мужчина установил в лесу капкан «петля», в который насыпал соли для приманки.

Через несколько дней на месте злоумышленник обнаружил попавшего в ловушку лося. Мужчина разделал тушу животного на месте, около 10 кг мяса он забрал с собой, а останки закопал.

Таким образом Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии нанесен ущерб на сумму 80 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 УК России («Незаконная охота»). Жителя Увинского района за совершенное преступление могут лишить свободы на срок до 2 лет или обязать выплатить штраф до 500 тыс. рублей.

Напомним, что с помощью фотоловушки в Удмуртии получилось задержать браконьеров, которые убили кабана.