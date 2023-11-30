В Уве местный житель заразил женщину ВИЧ и теперь ему грозит срок

Ува. Удмуртия. В Уве местный 40-летний житель заразил женщину ВИЧ-инфекцией. За совершённое преступление мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Увинского районного суда.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый в период с июня по сентября 2023 года заразил потерпевшую. Мужчина знал о своём заболевании, но не предупредил об этом женщину.

За совершённое действие ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 122 УК России («Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него это болезни»).

Мы напоминаем, что текущая неделя объявлена неделей борьбы со СПИДом. Также сегодня все желающие могут бесплатно проверить своё здоровье в ТРК «Петровский» и ТРЦ «Матрица Молл» с 15:00 до 21:00.