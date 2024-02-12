Жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о заложенной бомбе в кафе

Ува. Удмуртия. Жителя Увы осудили за заведомо ложное сообщение о теракте. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что ночью 14 октября 2023 года 29-летний осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе «Чердак» в посёлке Ува, из хулиганских побуждений сообщил заведомо ложную информацию о заложенной бомбе в самом кафе. Для этого преступник вышел из кафе и позвонил в ЕДДС по номеру 112.

В результате умышленных действий осуждённого было нарушено нормальное функционирование государственных учреждений, отвлечены силы правоохранительных органов, межмуниципальный отдел МВД России «Увинский» понёс затраты на выезд служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях, а также были затронуты интересы частных лиц, подвергшихся эвакуации.

В судебном заседании осужденный вину признал в полном объёме.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком в 3 года.