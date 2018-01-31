17 лет проведет за решеткой мужчина, убивший своих дедушку и бабушку в Удмуртии

Дело рассматривалось с участием присяжных.

Хохряки. Удмуртия. В Удмуртии Верховный суд вынес приговор мужчине, который убил своих бабушку и дедушку. Внук проведет 17 лет за решеткой, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, 30-летний мужчина пришел в гости к пожилым родственникам и попросил у них денег на погашение кредита. Получив отказ, внук несколько раз ударил молотком по голове 83-летнюю бабушку и спящего 82-летнего деда, в результате чего они умерли. После этого злоумышленник поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления.

Уголовное дело рассмотрено с участием присяжных, которые признали внука виновным.