Случай произошел на муниципальном пляже, который расположен на Чепце.

Ижевск. Удмуртия. В Глазове спасатели ОСВОД вытащили из воды пьяную девушку. Как сообщает группа ОСВОД УР Вконтакте, случай произошел на муниципальном пляже, который расположен на Чепце.

«В 15:45 спасатели ОСВОД, дежурившие на муниципальном пляже, заметили, что девушку уносит течением Чепцы, девушка пыталась кричать, но тут же начинала захлебываться», - говорится в сообщении.

Спасатели бросились на помощь горожанке и доставили её на берег.

«Девушке 21 год, в нетрезвом состоянии, пришла на пляж с другом. Друга рядом не оказалось. Пострадавшую передали наряду полиции», - уточнили в ОСВОД.