За сутки уровень воды поднялся в трёх реках Удмуртии

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки на метр вырос уровень воды в реке Чепца, на 85 см в реке Вала и на 62 см — в Позими. Об этом утром 6 апреля сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в ТГ-канале.

Специалисты поисково-спасательной службы республики завершили взрывы льда на восьми затороопасных участках рек в шести районах Удмуртии.

«Оперативно реагируем на сигналы от жителей о локальном подтоплении домов и придомовых территорий — они поступали от жителей Балезинского и Глазовского районов», — подчеркнул Ярослав Семенов.

Силами дорожников 5 апреля удалось устранить перелив воды из реки Сепыч на дороге «Архангельское-Нефедово» в Красногорском районе. Напомним, ранее из-за подъёма уровня воды закрыли проезд по объездной дороге у моста через реку Шихостанка в Киясовском районе. Организован объезд.

С 15 апреля в Удмуртии объявят пожароопасный сезон и введут особый противопожарный режим.