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      «Газель» наехала на трактор с цистерной на трассе в Удмуртии

      16:30, 05 июля, 2017
      16:30, 05 июля, 2017
      262
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Кез\n#Дебесы\n#авария\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      262
      0

      Водитель микроавтобуса получил травмы.

      Дебесы. Удмуртия. На трассе в Удмуртии «Газель» врезалась в трактор с цистерной. Как сообщили корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в 1 отделе управления ГИБДД МВД по республике, водитель микроавтобуса получил травмы.

      ДТП произошло в среду, 5 июля, около 12:15 на 2 км автодороги Дебесы – Кез. «Газель» ехала за трактором, который перевозил воду в цистерне. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем микроавтобуса безопасной дистанции. 

      16:30, 05 июля, 2017
      262
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Кез\n#Дебесы\n#авария\n#Удмуртия

       

       

       

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