«Газель» наехала на трактор с цистерной на трассе в Удмуртии

Водитель микроавтобуса получил травмы.

Дебесы. Удмуртия. На трассе в Удмуртии «Газель» врезалась в трактор с цистерной. Как сообщили корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в 1 отделе управления ГИБДД МВД по республике, водитель микроавтобуса получил травмы.

ДТП произошло в среду, 5 июля, около 12:15 на 2 км автодороги Дебесы – Кез. «Газель» ехала за трактором, который перевозил воду в цистерне. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем микроавтобуса безопасной дистанции.