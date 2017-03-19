Стали известны подробности смертельного ДТП на Можгинском тракте

Погибла 33-летняя женщина, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Можга. Удмуртия. В ДТП на Можгинском тракте погибла 33-летняя пассажирка «Лады Гранты». Также по словам начальника 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, ребенка в тяжелом состоянии везут в больницу.

Смертельная авария произошла около 12:35 на 165 км автодороги Елабуга – Пермь. Столкнулись «Лада Гранта» и «Ауди».

«Лада Гранта» выполняла левый поворот и не предоставила преимущества автомобилю, который двигался прямо со встречного направления. На месте ДТП скончалась пассажир автомобиля «Лада Гранта», женщина 1983 года рождения. Ребенок в возрасте около 5 лет доставляется в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», - рассказал Вычужанин.

Ранее сообщалось, что о состоянии двух детей, которые находились в автомобиле ничего не известно.