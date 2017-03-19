Пассажир «легковушки» погиб в ДТП на Можгинском тракте

По предварительным данным, в машине также находилось двое детей, о их состоянии пока ничего не известно.

Можга. Удмуртия. Два легковых автомобиля столкнулись на Можгинском тракте. Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, по предварительным данным, пассажир одной из машин погиб.

Кроем того, в транспортном средстве находилось двое детей.

«Столкнулись два легковых автомобиля. Пассажир одного из легковых автомобилей погиб на месте. Также в транспортном средстве находилось двое детей в возрасте до 5 лет. По их состоянию сейчас уточняемся», - сказал Вениамин Вычужанин.