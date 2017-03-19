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      Пассажир «легковушки» погиб в ДТП на Можгинском тракте

      13:17, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      13:17, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      327
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Можга\n#авария\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Амир Хисамиев)
      327
      0

      По предварительным данным, в машине также находилось двое детей, о их состоянии пока ничего не известно.

      Можга. Удмуртия. Два легковых автомобиля столкнулись на Можгинском тракте. Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, по предварительным данным, пассажир одной из машин погиб.

      Кроем того, в транспортном средстве находилось двое детей.

      «Столкнулись два легковых автомобиля. Пассажир одного из легковых автомобилей погиб на месте. Также в транспортном средстве находилось двое детей в возрасте до 5 лет. По их состоянию сейчас уточняемся», - сказал Вениамин Вычужанин. 

      13:17, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      327
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Можга\n#авария\n#происшествие
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