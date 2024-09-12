В Ижевске спасли женщину с одновременным прерыванием маточной и внематочной беременности

Ижевск. Удмуртия. Врачи ижевской ГКБ №8 спасли женщину с редким случаем прерывания одновременно маточной и внематочной беременности. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения в VK.

У 37-летней женщины возникли приступы острой боли, с которыми её госпитализировали в ГКБ №8. Медики поставили редкий диагноз: редкое сочетание маточной и внематочной беременности, обе они одновременно прервались. У пациентки возникло внутреннее кровотечение, несущее угрозу жизни.

«Это очень редко встречающееся сочетание — маточной и внематочной беременности. За 35 лет работы в гинекологии на моей практике это третий подобный случай. Ситуация осложнялась ещё и тем, что у пациентки имеются 2 рубца на матке, последнему - 6 месяцев, — рассказала заведующая гинекологическим отделением ГКБ №8 Елена Рузаева.

Врачи провели одновременно операцию по удалению маточной трубы и вакуумную аспирацию из полости матки. При этом, репродуктивную функцию пациентке удалось сохранить.

Сейчас женщина находится на восстановлении, её здоровью ничего не угрожает.