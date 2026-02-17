Ижевск. Удмуртия. За ночь 17 февраля коммунальщики вывезли с улиц Ижевска около 25 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает администрация города.

На линии работали 222 единицы спецтехники и около сотни самосвалов. Днём уборка продолжается. На дорогах задействовано более 130 машин и 170 рабочих. Они чистят остановки, пешеходные переходы, лестницы и подъезды к соцобъектам.

Также снег начали вывозить из межквартальных проездов и частного сектора, где весной высок риск подтопления.

Отметим, с начала зимы на снегоприёмные пункты из Ижевска отправили 900 кубометров снега.