Грахово. Удмуртия. За работой нового подрядчика по уборке снега в Грахово власти будут пристально следить. Об этом сообщил в ходе эфира в соцсетях глава Граховского района Удмуртии Виктор Белов.

«На уборку снега у нас выиграло торги по всему Грахово ООО «Атлас», пока не знаем как подрядчик будет работать. Для нас это небольшая неожиданность. Поэтому будем наблюдать, будет ли у него техника. Если не сможет, будем разрывать контракт», — сообщил глава района.

По данным портала Seldon.Basis, общество с ограниченной ответственностью «Атлас» (ООО «АТЛ») 17 февраля заключило контракт на 1,50 млн рублей с Граховским районом. Основным же видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.