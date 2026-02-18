Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Новый подрядчик по уборке снега в Грахово оказался неожиданным для местной администрации

11:00, 18 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Новый подрядчик по уборке снега в Грахово оказался неожиданным для местной администрации
11:00, 18 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
338
0
#Грахово\n#уборка снега\n#вывоз снега
Источник фото: ИА "Сусанин"
338
0

Если с поставленной задачей компания не справится, договор расторгнут.

Грахово. Удмуртия. За работой нового подрядчика по уборке снега в Грахово власти будут пристально следить. Об этом сообщил в ходе эфира в соцсетях глава Граховского района Удмуртии Виктор Белов.

«На уборку снега у нас выиграло торги по всему Грахово ООО «Атлас», пока не знаем как подрядчик будет работать. Для нас это небольшая неожиданность. Поэтому будем наблюдать, будет ли у него техника. Если не сможет, будем разрывать контракт», — сообщил глава района.

По данным портала Seldon.Basis, общество с ограниченной ответственностью «Атлас» (ООО «АТЛ») 17 февраля заключило контракт на 1,50 млн рублей с Граховским районом. Основным же видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:00, 18 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
338
0
#Грахово\n#уборка снега\n#вывоз снега