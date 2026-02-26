Глазов. Удмуртия. По итогам снегоуборки в Глазове решили пересмотреть некоторые нюансы работы в будущем. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«Последние два года мы активно получаем от жителей, которые занимаются урбанистикой, развитием городов, предложения уйти от песчано-соляной смеси. Перейти на посыпку улиц в виде чистой соли. Такие технологии сейчас распространяются по всей России. С 24 февраля мы перешли на новый способ комплексных испытаний — перешли на реагент соли в малых концентрациях», — рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что объём реагента кратно сокращается. А от того, что высыпается он непрерывно циклами и сплошным слоем, постепенно нарастает концентрация раствора. Это позволяет исключать колейность.

В 2026 году город совместно с правительством УР получили поддержку на программу прочистки магистральных ливневых канализаций.

«Мы очистим их от накопившегося песка. Не хотелось бы вновь всё прочищать после комплексных работ. Поэтому это вдвойне подстёгивает нас перейти на реагент соль», — сказал глава Глазова.

Он подчеркнул, что такое решение горадминистрация приняла после ознакомления с подобной практикой в других городах, после консультаций с экспертами.

«Сейчас у нас очень грамотный министр транспорта и дорожного хозяйства УР Геннадий Таранов, прибывший из региона, где уже давно и активно принимают эти реагенты. Он подсказал нам, в чём особенности работы с этим реагентом. Поэтому все малые города республики с осени 2026 года тоже будут переходить на соль», — подытожил Сергей Коновалов.