Ижевчан просят сообщать о заваленных снегом участках города для их своевременной очистки

17:40, 25 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ежедневно на улицах работают более 150 единиц техники.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается работа по очистке от снега улиц, дворов и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Все обращения граждан по уборке снега фиксируются сотрудниками Муниципального центра управления и передаются подрядным организациям.

«Работы по очистке дорог, дворов и тротуаров Ижевска активно ведутся в круглосуточном режиме. Более 150 единиц техники работает на улицах города ежедневно. Лестницы и пешеходные дорожки очищаются сотрудниками подрядных организаций вручную», — говорится в сообщении.

Горожан просят сообщать об опасных заснеженных участках через платформу обратной связи на Госуслугах или по телефону 122.

