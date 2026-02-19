Ижевск. Удмуртия. Автомобилистам, мешающим механизированной уборке снега, грозит штраф до 60 тысяч рублей в Ижевске. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Напомним, что Правилами благоустройства Ижевска предусмотрено, что для обеспечения чистоты и порядка в городе физическим и юридическим лицам независимо от форм собственности запрещается воспрепятствование проведению механизированных работ по очистке территорий от снега и льда. В том числе — запрещается оставлять транспортные средства в осенне-зимний период на срок более 7 суток.

С начала зимнего сезона 2025-2026 годов в Ижевске уже выявили 51 нарушение по этому поводу. Девять протоколов об административном правонарушении уже составлено, ещё 25 автовладельцев вызваны на заседание административной комиссии.

Штрафы за подобные нарушения таковы: для граждан от 1 500 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 7 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 60 000 рублей.

Напоминаем, что графики проведения снегоуборочных работ можно найти на официальном сайте Ижевска и в соцсетях городской администрации.

По расчистке улично-дорожной сети можно обращаться по телефону 122.

По вопросам уборки дворовых территорий — в свою УК, ТСН или городскую диспетчерскую службу 072, с мобильных — 998-072.