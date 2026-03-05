Ижевск. Удмуртия. 752 протокола по «зимним» нарушениям составили сотрудники административной инспекции Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, 4 марта инспекция проверила состояние территорий, прилегающих к торговым организациям в городке Металлургов.

Жители МКД на ул. Школьной обратили внимание, что нынешней зимой плохо чистятся лестничные сходы и пандус одного из сетевых магазинов. Инспекторы неоднократно выносили предупреждения собственнику здания, но ситуация почти не меняется. Снег, сброшенный вниз, так и остался лежать рядом с магазином.

«На каждую территорию мы выходим как минимум дважды. Сначала фиксируем нарушение, выдаём требование на его устранение. Если нарушение не устраняется, приглашаем в административную комиссию для составления протокола, там принимаем решение о мерах административного воздействия», —отметила ведущий юрисконсульт юридического отдела Административной инспекции города Ижевска Олеся Чуверова.

Сотрудники административной инспекции Ижевска с начала зимнего сезона выявили более 2 тыс. нарушений Правил благоустройства города по «зимним» составам, которые допускали и управляющие компании, и коммерческие организации. Они не принимали меры по расчистке снега на прилегающих территориях, кровлях, входных группах, складировали снег в непредназначенных для этого местах.

В отношении лиц, ответственных за содержание территорий, составлены 752 протокола об административном правонарушении по статье 11.2 Закона УР от 13.10.2011г. № 57-РЗ «Об административных правонарушениях». К организациям применены меры административного воздействия.

Напомним, размер штрафа составляет: для граждан от 1 500 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 7 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 100 000 рублей.