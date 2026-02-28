Ижевск. Удмуртия. В ночь на 28 февраля в Ижевске работали 175 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

На обработку дорог и тротуаров за ночь ушло почти 100 тонн противогололёдных материалов. Днём работать продолжают 120 спецмашин, а также 140 работников ручного труда.

«Снег сегодня вывозят с территорий частного сектора Первомайского и Ленинского районов, где велика вероятность подтопления во время паводка», — отметил градоначальник.

Всего за зиму на снегоприёмный пункт отправили более 1 млн 74 тыс. кубометров снега. Каждую ночь вывозят около 20 тыс. кубов. Ранее сообщалось, что текущая зима в Ижевске оказалась самой снежной с 1965 года. На момент 25 февраля в городе выпало 192 мм осадков.

Напомним, ижевчан попросили сообщать о не расчищенных от снега участках города.

