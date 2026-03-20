Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Глава Сарапула извинился за плохую уборку тротуаров от снега зимой

10:40, 20 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
39
0
#Сарапул #уборка снега #извинения
Источник фото: ИИ
39
0

Виктор Шестаков признал, что администрация с задачей не справилась.

Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Виктор Шестаков извинился перед горожанами за плохую уборку тротуаров зимой. Он попросил прощения в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Я хотел бы извиниться перед горожанами за то, что мы объективно не справились с задачей по расчистке тротуарной сети. Это крайне печально и вызывает справедливый негатив от горожан. Здесь тоже есть свои сложности с точки зрения специфики техники, которая может убирать тротуары. Этой техники немного и у нас, и у подрядных организаций», — сказал градоначальник.

Он признал, что решение этого вопроса — задача администрации города на будущее.

Всего же с улиц Сарапула за минувший сезон вывезли более 100 тыс. кубометров снега. «Такого объёма не было никогда», — отметил Виктор Шестаков.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

39
0
