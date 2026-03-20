Виктор Шестаков признал, что администрация с задачей не справилась.
Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Виктор Шестаков извинился перед горожанами за плохую уборку тротуаров зимой. Он попросил прощения в ходе прямого эфира в соцсетях.
«Я хотел бы извиниться перед горожанами за то, что мы объективно не справились с задачей по расчистке тротуарной сети. Это крайне печально и вызывает справедливый негатив от горожан. Здесь тоже есть свои сложности с точки зрения специфики техники, которая может убирать тротуары. Этой техники немного и у нас, и у подрядных организаций», — сказал градоначальник.
Он признал, что решение этого вопроса — задача администрации города на будущее.
Всего же с улиц Сарапула за минувший сезон вывезли более 100 тыс. кубометров снега. «Такого объёма не было никогда», — отметил Виктор Шестаков.
