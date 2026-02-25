Игра. Удмуртия. Глава Игринского района Удмуртии Михаил Жарков пристыдил земляков, вываливающих снег на дороги со своих участков. Эту тему он поднял в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Особое внимание хочу уделить поведению отдельных наших жителей. В частности, с ул. Советской и ул. Победы в посёлке Игра, которые выносят снег со своих прилегающих территорий на обочину и проезжую часть», — рассказал глава района.

Он подчеркнул, что вынос снега на дорогу является нарушением ПДД и влечёт административную ответственность, ведь такие действия создают угрозу безопасности дорожного движения — затрудняют видимость для пешеходов и водителей. Штраф для физических лиц составляет от 5 000 до 10 000 рублей.

«Будьте уважительны к себе и жителям района. Не создавайте помехи для движения», — подытожил Михаил Жарков.

Напомним, в ходе снегоуборки в частном секторе Ижевска местные власти также подчеркнули, что подобные действия жителей недопустимы.