В Удмуртии оформили более 1 миллиона электронных больничных

За первые 6 месяцев 2021 года их доля составила около 90%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оформили более миллиона электронных больничных. Об этом сообщает пресс-служба ФСС России по Удмуртской Республике.

За первые 6 месяцев 2021 года доля электронных больничных составила около 90%. Чаще всего их выдавали в Глазовской межрайонной и Сарапульской городской больницах, а также в ижевских ГКБ № 6 и 7. Кроме того, электронные больничные выдавались и в частных клиниках.

В электронном виде листки нетрудоспособности выдаются в 139 медорганизациях Удмуртии — это 93,3% всех учреждений, которые работают с больничными.

В ФСС напомнили, что с 1 января 2022 года все листки нетрудоспособности будут выдаваться в электронном виде. По заявлению ведомства, это позволит создать прозрачную систему обязательного социального страхования и исключит предоставление поддельных больничных.