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В Удмуртии оформили более 1 миллиона электронных больничных

08:30, 16 июля, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии оформили более 1 миллиона электронных больничных
08:30, 16 июля, 2021
Андрей Бирюков
601
0
#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: vk.com/minzdrav_mo
601
0

За первые 6 месяцев 2021 года их доля составила около 90%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оформили более миллиона электронных больничных. Об этом сообщает пресс-служба ФСС России по Удмуртской Республике.

За первые 6 месяцев 2021 года доля электронных больничных составила около 90%. Чаще всего их выдавали в Глазовской межрайонной и Сарапульской городской больницах, а также в ижевских ГКБ № 6 и 7. Кроме того, электронные больничные выдавались и в частных клиниках.

В электронном виде листки нетрудоспособности выдаются в 139 медорганизациях Удмуртии — это 93,3% всех учреждений, которые работают с больничными. 

В ФСС напомнили, что с 1 января 2022 года все листки нетрудоспособности будут выдаваться в электронном виде. По заявлению ведомства, это позволит создать прозрачную систему обязательного социального страхования и исключит предоставление поддельных больничных.

08:30, 16 июля, 2021
Андрей Бирюков
601
0
#Удмуртия\n#здравоохранение