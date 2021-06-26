Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Детство, украденное войной Лонгрид За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид

В Удмуртии закончилась вакцина от коронавируса

09:40, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии закончилась вакцина от коронавируса
09:40, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
852
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#здоровье
Фото: twenty20.com
852
0

Поставка ожидается в воскресенье, 27 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 26 и 27 июня вакцинация от коронавируса проводиться не будет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Людей, желающих поставить прививку, оказалось больше, чем вакцины. За последнюю неделю врачи привили более 12 тыс. человек. За день вакцинируются около 4-5 тыс. горожан. С такими темпами препарат закончился быстрее, чем планировалось. 

Из-за приостановки вакцинации, все, кто был записан на прививку в эти выходные, получат информацию о новом времени записи. 

В воскресенье, 27 июня, в Удмуртию должна поступить новая партия “Спутника V” в объеме 17 400 доз. После этого вакцинация возобновится. 

В настоящее время в регионе 169 431 человек прошли вакцинацию. Из них 131 888 уже получили второй компонент.

09:40, 26 июня, 2021
Екатерина Сентемова
852
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#здоровье