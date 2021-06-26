В Удмуртии закончилась вакцина от коронавируса

Поставка ожидается в воскресенье, 27 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 26 и 27 июня вакцинация от коронавируса проводиться не будет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Людей, желающих поставить прививку, оказалось больше, чем вакцины. За последнюю неделю врачи привили более 12 тыс. человек. За день вакцинируются около 4-5 тыс. горожан. С такими темпами препарат закончился быстрее, чем планировалось.

Из-за приостановки вакцинации, все, кто был записан на прививку в эти выходные, получат информацию о новом времени записи.

В воскресенье, 27 июня, в Удмуртию должна поступить новая партия “Спутника V” в объеме 17 400 доз. После этого вакцинация возобновится.

В настоящее время в регионе 169 431 человек прошли вакцинацию. Из них 131 888 уже получили второй компонент.