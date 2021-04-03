За последние сутки в Удмуртии выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом

Среди заболевших есть 7 детей до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 40 жителей Ижевска, 10 жителей Глазова, по 5 жителей Можги и Игринского района, по 3 жителя Якшур-Бодьинского и Сарапульского районов, по 2 случая зарегистрировано в Сарапуле, Дебесском и Сюмсинском районах, по одному — в Балезинском, Малопургинском, Можгинском и Завьяловском районах.

В числе заболевших: 7 детей до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровели 74 человека, двое скончались: женщины 77 и 81 года.

На 3 апреля в Удмуртии зафиксировали 30 981 случай заболевания COVID-19, 388 человек скончались, а 27 519 — выздоровели. 89 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, вакцинацию прошли 48 221 жителя республики. 35 167 из них получили второй компонент.