49 новых случаев заражения коронавирусом и 2 летальных исхода зарегистрировали в Удмуртии

Врачи выписали 50 выздоровевших пациентов.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии коронавирусом заразились 49 человек. Об этом по состоянию на утро 4 сентября сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием в группе в соцсети «ВКонтакте». Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 8 случаев в Воткинске, 7 – в Шарканском районе, 5 – в Завьяловском, по 3 – в Малопургинском и Алнашском районах, по 2 — в Вавожском, Игринском и Кизнерском районах, 1 – в Можге.

50 человек выздоровели, их выписали.

2 летальных случая. Женщинам было 78 лет и 82 года.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 3 392 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 2 764 человека выздоровели, 68 летальных случаев. Состояние заболевших: 399 в удовлетворительном состоянии, 130 средней степени тяжести, 31 в тяжелом состоянии.