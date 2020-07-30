Всего в 2020 году построят 88 ФАПов.

Ижевск. Удмуртия. Строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов начнется в Удмуртии в августе этого года. Об этом в соцсети «Вконтакте» написал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.



Эти ФАПы появятся в 21 районе Удмуртии и будут оснащены современным медицинским оборудованием и инвентарем. Там появятся дефибрилляторы, электрокардиографы и кислородные ингаляторы.



Объекты уже прошли конкурсные процедуры, а подрядчики готовятся приступить к работе. Напомним, что всего в 2020 году будет построено 88 фельдшерско-акушерских пунктов.





