Ижевск. Удмуртия. Ижевчан приглашают принять участие в опросе, цель которого — собрать предложения по благоустройству и развитию Арсенального квартала. Эта территория ограничена улицами Пушкинская, Лихвинцева, Коммунаров и Наговицына. Об этом сообщили в пресс-службе Центра территориального развития.

Центром исторического квартала является Арсенал Ижевского оружейного завода, где сегодня располагается Национальный музей Удмуртии. Кроме того, в его границах находятся резиденция главы региона и Дом Правительства. Прилегающая инфраструктура включает важные социальные объекты: Республиканскую детскую клиническую больницу и Ижевскую государственную медицинскую академию.

Опрос призван узнать мнение горожан о том, какой они видят эту территорию в будущем. Собранные идеи и пожелания будут использованы для разработки концепции благоустройства.

Опрос является анонимным. Принять в нем участие могут все жители Ижевска в возрасте от 14 лет. Поделиться мнением можно по ссылке.