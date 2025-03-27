Ижевск. Удмуртия. Высотная гостиница может появиться в центре Ижевска рядом с монументом «Дружба народов». Судя по рендерам, здание займёт территорию сквера к северу от монумента.

Эскизы проекта разместили в сети, указав, что проект гостиницы бизнес-класса создан студией архитектуры «LАMP», генеральный проектировщик — ИП «БИМ». Как стало известно «Сусанину» от источника, знакомого с ситуацией, застройщиком собирается выступать компания «Ривьера-девелопмент». За разъяснениями редакция обратилась в администрацию Ижевска.

«Согласно функциональному зонированию утверждённого Генплана Ижевска и территориальному зонированию действующих Правил землепользования и застройки города, испрашиваемая территория расположена в зоне набережной Ижевского водохранилища, в границах которой развитие территории должно осуществляться на основании утверждённой планировочной документации. На текущий момент планировочная документация не утверждалась», — сообщил «Сусанин» начальник Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Дмитрий Фомин.

При этом он отметил, что в Управление уже поступали обращения о выдаче разрешений на строительство каких-либо объектов, а также о выдаче порубочных билетов на данном участке.

Учитывая нормы регионального законодательства, начальник ГУАиГ подчеркнул, что «в случае строительства объектов капитального строительства на испрашиваемой территории всей информацией будет обладать Минстрой Удмуртии».

Отметим, что городскую общественность эта история огорчает тем, что будет уничтожен сквер, который является мемориальным. Как сообщается в соцсетях культурно-исторического клуба «Антей», сквер связан с историей освоения космоса предприятиями Ижевска.

В 1979 году деревья в будущем сквере посадил дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Андриан Николаев. Кроме него в Ижевск приезжали лётчики-космонавты, дважды Герои Советского Союза В. В. Горбатко, А. С. Иванченков, Г. М. Гречко, Н. Н. Рукавишников, Герои Советского Союза Г. В. Сарафанов, А. А. Серебров.

Они также высаживали деревья, которые выросли и стали частью «Зелёного пояса» Ижевской набережной. Также в благоустройстве участвовали учащиеся Дворца пионеров и школы №62 имени Юрия Гагарина.

Отметим, что в Год защитника Отечества Ижевск, будучи удостоенным ордена Октябрьской Революции и званием Города трудовой доблести, входит со значительной утратой мемориальных насаждений. Так, в парке имени Кирова почти уничтоженной оказалась берёзовая аллея, которую высадили в 1995 году ещё живые тогда ветераны Великой Отечественной войны. Целый сквер, некогда высаженный ветеранами Второй мировой — сотрудниками завода «Редуктор», был вырублен для постройки нового здания Арбитражного суда. Сквер на перекрёстке улицы Горького и переулка Широкого был высажен ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. На его месте теперь стоят жилые дома.