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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии планируют провести второй этап реконструкции Театра оперы и балета

13:20, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии планируют провести второй этап реконструкции Театра оперы и балета
13:20, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Театр оперы и балета\n#Удмуртская государственная филармония\n#ремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
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А также в Ижевске отремонтируют филармонию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжат реконструкцию Театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

В 2025 году планируется разработать проектно-сметную документацию на второй этап реконструкции театра. Когда оно будет готова, Удмуртия заявится в Министерство культуры России для получения федеральной субсидии. 

За счёт создания условий для репетиций артистов и замены систем жизнеобеспечения здания получится увеличить количество спектаклей в прокате. 

Напомним, что в 2015 году театр открыл свои двери после реконструкции, которая длилась 1,5 года. 

Также в Ижевске в 2026 году начнётся капремонт Удмуртской государственной филармонии. Ремонтные работы проведут в рамках нового нацпроекта «Семья».   

13:20, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Театр оперы и балета\n#Удмуртская государственная филармония\n#ремонт