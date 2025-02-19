Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжат реконструкцию Театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В 2025 году планируется разработать проектно-сметную документацию на второй этап реконструкции театра. Когда оно будет готова, Удмуртия заявится в Министерство культуры России для получения федеральной субсидии.

За счёт создания условий для репетиций артистов и замены систем жизнеобеспечения здания получится увеличить количество спектаклей в прокате.

Напомним, что в 2015 году театр открыл свои двери после реконструкции, которая длилась 1,5 года.

Также в Ижевске в 2026 году начнётся капремонт Удмуртской государственной филармонии. Ремонтные работы проведут в рамках нового нацпроекта «Семья».