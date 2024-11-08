Депутаты Гордумы Можги согласовали «повышение тарифов ЖКХ»

Можга. Удмуртия. На заседании 36-й внеочередной сессии Гордумы Можги депутаты согласовали проект указа главы Удмуртии «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в УР на 2025 год». Об этом сообщил в ответ на запрос глава города Эрик Уразов.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, якобы городские тарифы будут ежегодно повышаться и тем самым значительно увеличивать стоимость коммунальных услуг города.

Как пояснил «Сусанину» глава Можги, речь идёт только о двух услугах — водооснабжении и водоотведении. Если согласованный проект указа будет принят, то в 2025 году предельные индексы будут: с 1 января по 30 июня — 0%, с 1 июля по 31 декабря — 15%. «Данное решение позволит сократить количество потерь на услуги ЖКХ, в связи с этим предлагается увеличить тариф на водоснабжение и водоотведение с ростом не более 20% с 1 июля до 31 декабря 2025 года», — сказал Эрик Уразов.

Комментируя «Сусанину» публикации в соцсетях, глава Можги подчеркнул, что «паблику «Можга сегодня» было бы некорректно утверждать об увеличении стоимости коммунальных услуг в городе “за пять лет в два раза”».

«По расчётам, предоставленным МУП ЖКХ, услуга стоимости 1 кубометра для населения города с 1 июля по 31 декабря 2025 года на водоотведение увеличится на 7 рублей, по водоотведению — на 4 рубля», — прокомментировал градоначальник.

Он также заверил сомневающихся, что само МУП ЖКХ Можги работает в штатном режиме, на данный момент речи о процедуре банкротства не ведётся.

«Администрация Можги предусматривает все необходимые меры для регулирования эффективной работы МУП ЖКХ в городе Можге, однако в связи с неуклонным ростом инфляции, корректировка тарифов на коммунальные услуги возможна», — резюмировал Эрик Рашитович.

Он также напомнил, что на территории города в 2023 году ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения, построенные за счёт федерального бюджета и закреплённые на праве хозяйственного ведения за МУП ЖКХ.

«В целях обеспечения потребителей услугой водоснабжения и водоотведения, а также в связи с дополнительными расходами на техническое обслуживание таких сооружений, покупкой сырья и материалов, возложением на организацию обязанности по уплате налогов на имущество установлены экономически обоснованные тарифы, которые включают в себя затраты на эксплуатацию таких сооружений», — пояснил мэр.

Он отметил, что установление экономически обоснованного тарифа на водоотведение привело к невозможности соблюдения предельных индексов изменения размера платы граждан за ЖКУ.

«В связи с чем в настоящее время предоставляются меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате такой коммунальной услуги, направленные на ограничение роста платы граждан за указанную услугу», — сказал Эрик Уразов.